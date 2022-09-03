На "Оскар" від України цьогоріч претендуватиме один фільм - "Клондайк". ВIДЕО

Український Оскарівський Комітет завершив приймання заявок для участі фільмів у відборі на премію "Оскар" Американської академії кінематографічних мистецтв та наук (The Academy) у категорії "Найкращий міжнародний повнометражний фільм" від України.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сторінку Комітету в фейсбуці.

"Цього року в національному відборі участь братиме 1 фільм - Klondike/Клондайк режисерки Марини Ер Горбач", - йдеться в повідомленні.

Така ситуація трапляється не вперше. У 2019 році від України на "Оскар" теж претендував лише один фільм - стрічка Нарімана Алієва "Додому".

"Клондайк" - стрічка про родину, яка опинилася в епіцентрі подій авіакатастрофи рейсу MH17 Malaysia Airlines 17 липня 2014 року в селі Грабове Донецької області.

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Тепер Український Оскарівський Комітет перевірить фільм на відповідність вимогам Американської академії та проведе засідання з офіційним оголошенням кандидата.