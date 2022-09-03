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На "Оскар" від України цьогоріч претендуватиме один фільм - "Клондайк". ВIДЕО

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Український Оскарівський Комітет завершив приймання заявок для участі фільмів у відборі на премію "Оскар" Американської академії кінематографічних мистецтв та наук (The Academy) у категорії "Найкращий міжнародний повнометражний фільм" від України.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сторінку Комітету в фейсбуці.

"Цього року в національному відборі участь братиме 1 фільм - Klondike/Клондайк режисерки Марини Ер Горбач", - йдеться в повідомленні.

Така ситуація трапляється не вперше. У 2019 році від України на "Оскар" теж претендував лише один фільм - стрічка Нарімана Алієва "Додому".

"Клондайк" - стрічка про родину, яка опинилася в епіцентрі подій авіакатастрофи рейсу MH17 Malaysia Airlines 17 липня 2014 року в селі Грабове Донецької області.

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Тепер Український Оскарівський Комітет перевірить фільм на відповідність вимогам Американської академії та проведе засідання з офіційним оголошенням кандидата.

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Топ коментарі

  • Claudia Smith
    я якось читала одну блогерку, яка була дуже древня, знала ще домогосподарку леніна і жінку сталіна, типу того. була редакторкою у Шаламова. так от вона написала, що твір повинен бути хоч трохи позитивним, давати людині надію. порівнювала при цьому "Один день Івана Денисовича" Солженіцина і твори Шаламова і виходило, що Шаламова не сприймали, бо все занадто безнадійно, а "один день" став популярним, бо був в цілому позитивним.
    не знаю, для чого я це написала, так чогось запам'яталося. може, і українська література, наприклад, погано сприймалася, бо "плач не дав нікому ще свободи", а треба було більше волі до перемоги навіювати.
    сподіваюсь, у цьому фільмі є не тільки розпач і чорний гумор, а й позитив. незважаючи на.
  • Макс Полиграф
    піши єщьо! нам дуже важлива думка трамподрочєра
  • Гадський Папа
    А ти Мову, *****, не у стані вивчити, уруцкій ізік тібє радной? Ти вкурсі, алєнь, "язык" з Тюркських Тілі, мов Золотої Орди практично, перекладається "скорбота", "жаль", "жалОба", а "дурак", ким ти є, - "стойбище". "Ізвіняюсь" кажеш, то сам у паРаші втопися, бо тобі не вибачають, а ти "у автобусі пернуло" й рахуєш, що це норма. Мудак! Кафку процитував тобі, сподобалось?
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