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За три доби "Байрактари" знищили техніки окупантів на загальну суму близько $26,5 млн, - Залужний. ВIДЕО

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Українські захисники за допомогою "Байрактарів" знищили техніку окупантів на понад 26 млн доларів.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, інформує Цензор.НЕТ.

"Упродовж трьох діб, з 31 серпня по 2 вересня, парою БпЛА Bayraktar ТВ-2 було знищено ворожу техніку загальною вартістю близько $26,5 млн. Це 8 од танків Т-72 (орієнтовна вартість одного $3 млн), по одній одиниці САУ АКАЦІЯ ($1,6 млн), БМП ($0,6 млн) та гаубиці ($0,3 млн).

Було пошкоджено п'ять танків Т-72 і одну БМП на $1,85 млн.

Загальна вартість знищеної та пошкодженої російської техніки - $28,35 млн", - йдеться в повідомленні.

За словами Залужного, один із апаратів - допомога від Литви.

Також дивіться: Український Bayraktar TB2 знищив ворожий міномет 2Б11 "Буревісник" та вантажівку "Урал" з боєприпасами. ВIДЕО

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Топ коментарі

  • аспм мпри
    Лаврову, Захаровой и всей российской делегации не выдали визы для поездки в Нью-Йорк на сессию Генассамблеи ООН и встречу мировых лидеров, - Reuters
    Всего россия запросила 56 виз, но США не выдали ни одной.

  • Claudia Smith
    Чудово! Супер! Ми дуже раді.

    я ж казала, що Байрактари не використовувались, бо їх могло збивати вороже ППО. а як нам дали ракети HARM, то ЗСУ їхнє ППО знищили і тут же й Байрактари полетіли) і попалили тей мотлох радянський.

    це прекрасно!
  • три - пятнадцать
    нагородить пілотів - хлопці справу знають.
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