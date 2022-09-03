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"Вы мне нах#р не всрались!", - окупаційний "глава району" в Донецьку Будрін пояснив ставлення до людей. ВIДЕО

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Глава окупаційної "адміністрації" Кіровського району Донецька Юрій Будрін грубо відповів містянам, які скаржилися йому на відсутність водопостачання.

Відео спілкування Будріна з мешканцями Донецька опублікував телеграм-канал "Mash на Донбассе", повідомляє Цензор.НЕТ.

Будрін та його заступник приїхали поговорити з мешканцями міста, у яких вже давно нема води. Люди просили представників окупаційної "влади" пробурити в їхньому районі скважину. Але ті спочатку відповідали, що містяни мають самі заплатити за буріння у приватному порядку. Потім - погрожували, що якщо люди не відмовляться від претензій, то "адміністрація" перестане відправляти до них бочку з водою.

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"Вы мне нах#р не всрались!" - підсумував бесіду Будрін. "А, ну вот и самое главное мы услышали", - відповіли дончани.

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Топ коментарі

  • Злий Грицько
    Шо, Апять бамбас нікто нє слишіт?!
  • Виктор Бороветский
    А чё, при хахлах вода ,небось,была?! Во звери, бендеры эти, утапить всех хатели....
  • govtva
    Хотели русского мира теперь ешьте.
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