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Російський ЗРГК "Панцир" знищено ударом ЗСУ на Херсонщині (оновлено). ВIДЕО

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Збройні сили знищили в Олешках під Херсоном російський зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир С1".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Також відео перевернутого "Панциря" публікував блогер Necro Mancer.

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Топ коментарі

  • Олег Квиташ
    Мабуть з лежачого положення зручніше стрілять
  • Muni

  • Zemer
    Той "Панцирь" якийсь підсмаленний
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