Російський ЗРГК "Панцир" знищено ударом ЗСУ на Херсонщині (оновлено). ВIДЕО
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Збройні сили знищили в Олешках під Херсоном російський зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир С1".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Також відео перевернутого "Панциря" публікував блогер Necro Mancer.
#Херсон (или окрестности), российский "Панцирь" устал и прилёг отдохнуть (возможно, в результате #дтп) https://t.co/rbEIxXCVn8 #RussianUkrainianWar #всрф #потерьнет pic.twitter.com/mW33Oy0qsy— Necro Mancer (@666_mancer) September 3, 2022