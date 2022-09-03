Україномовний аудіогід запустили в Азербайджані у заповіднику "Гобустан". ВIДЕО

В Азербайджані запустили україномовний аудіогід у Державному історико-художньому заповіднику "Гобустан".

Про це в соцмережі Facebook повідомив посол України в Азербайджані Владислав Каневський, передає Цензор.НЕТ.

"У межах ініціативи першої леді України Олени Зеленської черговий україномовний аудіогід запрацював у Державному історико-художньому заповіднику "Гобустан"", - написав посол.

Як зазначив Каневський, це музей просто неба з величезною колекцією історичних експонатів періоду кам’яного віку. Зокрема, культурний ландшафт наскельних малюнків "Гобустану" включено до списку об'єктів Світової спадщини ЮНЕСКО.

Археологічний заповідник на півдні від Баку являє собою рівнину, розташовану між південно-східним схилом Великого Кавказького хребта і Каспійським морем, і частиною якої є культурний пейзаж наскельних малюнків, розташований на території 537 гектарів.

Пам'ятники Гобустану діляться на дві групи: 1) наскельні зображення і 2) стародавні стоянки та інші об'єкти.

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