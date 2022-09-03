Російський "експерт-атомник" Карчаа, який водив МАГАТЕ по ЗАЕС, насправді є фахівцем із приматів і має кримінальне минуле, - росЗМІ. ВIДЕО

Російський чиновник, який пояснював МАГАТЕ, що ракета здійснила поворот на 180 перед ударом по ЗАЕС, - Ренат Карчаа.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на російське видання "Медиазона".

У російських державних ЗМІ Карчаа називають "експертом-атомником" та радником глави "Росатому".

Однак ще у 2014 році журналісти називали його "експертом щодо Північного Кавказу та Абхазії".

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Longer video with sound, as the original was a niche tweet and I naively assumed most people interested would already have seen the actual clip of this exchange. pic.twitter.com/UtylnIQhBg — Mac William Bishop (@MacWBishop) September 2, 2022

У біографічній довідці, знайденій виданням, йдеться, що Ренат Карчаа народився в Уфі 17 липня 1966 року, закінчив школу із золотою медаллю, служив у Таллінні. Наприкінці 1980-х він опинився в Абхазії, де отримав диплом біолого-географічного факультету Абхазького державного університету. У віці 25 років Карчаа став наймолодшим депутатом парламенту Абхазії першого скликання. Діяльність парламентаря він поєднував з посадою директора НДІ експериментальної приматології та терапії, який працював на базі мавпячого розплідника в Сухумі. У 1990-х Карчаа звинувачували у продажу наукового архіву вказаного інституту.

На початку нульових він уже став головою представництва Мурманської області за федерального уряду і збив підлітка під Псковом.

2014 року Карчаа називали спостерігачем на "виборах президента Абхазії" від російської ЦВК, а потім він ненадовго став радником "президента республіки".

Нагадаємо, 2 вересня Кабінет міністрів України запровадив санкції проти 700 фізичних та юридичних осіб, пов'язаних із "Росатомом". Серед них згадується Ренат Карчаа.

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