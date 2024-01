Російський "експерт-атомник" Карчаа, який водив МАГАТЕ по ЗАЕС, насправді є фахівцем із приматів і має кримінальне минуле, - росЗМІ. ВIДЕО

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на російське видання "Медиазона".

У російських державних ЗМІ Карчаа називають "експертом-атомником" та радником глави "Росатому".

Однак ще у 2014 році журналісти називали його "експертом щодо Північного Кавказу та Абхазії".

