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Російський "експерт-атомник" Карчаа, який водив МАГАТЕ по ЗАЕС, насправді є фахівцем із приматів і має кримінальне минуле, - росЗМІ. ВIДЕО

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Російський чиновник, який пояснював МАГАТЕ, що ракета здійснила поворот на 180 перед ударом по ЗАЕС, - Ренат Карчаа.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на російське видання "Медиазона".

У російських державних ЗМІ Карчаа називають "експертом-атомником" та радником глави "Росатому".

Однак ще у 2014 році журналісти називали його "експертом щодо Північного Кавказу та Абхазії".

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У біографічній довідці, знайденій виданням, йдеться, що Ренат Карчаа народився в Уфі 17 липня 1966 року, закінчив школу із золотою медаллю, служив у Таллінні. Наприкінці 1980-х він опинився в Абхазії, де отримав диплом біолого-географічного факультету Абхазького державного університету. У віці 25 років Карчаа став наймолодшим депутатом парламенту Абхазії першого скликання. Діяльність парламентаря він поєднував з посадою директора НДІ експериментальної приматології та терапії, який працював на базі мавпячого розплідника в Сухумі. У 1990-х Карчаа звинувачували у продажу наукового архіву вказаного інституту.

На початку нульових він уже став головою представництва Мурманської області за федерального уряду і збив підлітка під Псковом.

2014 року Карчаа називали спостерігачем на "виборах президента Абхазії" від російської ЦВК, а потім він ненадовго став радником "президента республіки".

Нагадаємо, 2 вересня Кабінет міністрів України запровадив санкції проти 700 фізичних та юридичних осіб, пов'язаних із "Росатомом". Серед них згадується Ренат Карчаа.

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Топ коментарі

  • Oleg Mamont
  • Алекс Мышкевич
  • arye z.
    Ну, почему...
    В Индии, а Африке приматы(обезьяны писать уже неполиткорректно) настолько социализировались, что организовали банды и грабят туристов.
    Вырывают еду из рук, роются в сумках, открыто забираются в дома.
    Вот и я подумал, что эта Кароча специалист именно, что по искоренению преступности среди приматов
    А почему нет?
    После "Резиновой Попы" на россии удивляться нельзя ничему
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