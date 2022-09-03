Момент вибуху боєприпаса в Чернігові. ВIДЕО

У Чернігові в історичній частині міста, на Валу, 3 вересня біля 13:30 пролунав вибух.

Як інформує Цензор.НЕТ, знімальна група Суспільного зафіксувала момент вибуху.

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Журналісти якраз записували інтерв'ю зі співорганізаторкою благодійного ярмарку "Північний шарварок", коли стався вистріл з гранатомета. На відео - те, що відбувалося в перші секунди після вибухів.

Всього травмувалися троє дітей. Стало відомо, що РПГ тримав і натискав на курок (внаслідок чого зброя і спрацювала) 10-річний хлопчик. Його оглушило, нині він з мамою та 12-річним братом у травмпункті, їх оглядають лікарі. Ще одна дитина в реанімації.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що боєприпас здетонував на виставці у Чернігові.

Пізніше в ОВА заявили, що внаслідок вибуху постраждали троє дітей.

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