Новини Відео

Момент вибуху боєприпаса в Чернігові. ВIДЕО

35 796116
У Чернігові в історичній частині міста, на Валу, 3 вересня біля 13:30 пролунав вибух.

Як інформує Цензор.НЕТ, знімальна група Суспільного зафіксувала момент вибуху.

Журналісти якраз записували інтерв'ю зі співорганізаторкою благодійного ярмарку "Північний шарварок", коли стався вистріл з гранатомета. На відео - те, що відбувалося в перші секунди після вибухів.

Всього травмувалися троє дітей. Стало відомо, що РПГ тримав і натискав на курок (внаслідок чого зброя і спрацювала) 10-річний хлопчик. Його оглушило, нині він з мамою та 12-річним братом у травмпункті, їх оглядають лікарі. Ще одна дитина в реанімації.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що боєприпас здетонував на виставці у Чернігові.

Пізніше в ОВА заявили, що внаслідок вибуху постраждали троє дітей.

Читайте: На виставці у Чернігові спрацювала бойова зброя, постраждали двоє дітей, 2-річний хлопчик у тяжкому стані, - ОВА

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Леонид Тищенко 711eae6c
    Під трибунал довбойобів !!!
  • Inna Artemenko
    Це ж треба бути таким тупим щоб дітям дати можливість гратись зброєю.
  • Надія Кузишин e4216b52
    Ще мало горя принесла війна ??!! Кому прийшла в голову така дика дурня ?!! Починаючи від сільради і до верху одні бовдури !!!
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини