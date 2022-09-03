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Воїни-десантники 79-ї бригади знищили два танки та живу силу російських окупантів, - ДШВ ЗСУ. ВIДЕО

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Опубліковано відео знищення миколаївськими десантниками двох танків і живої сили військ РФ.

Ролик опублікувала пресслужба Десантно-Штурмових військ Збройних сил України у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Миколаївські десантники знищили два танки та живу силу російських окупантів. Воїни 79-ї окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ Збройних Сил України продовжують успішно знищувати бронетанкову техніку та живу силу російських окупантів на одному з найбільш важливих напрямків.

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На відео зафіксовано спільну та злагоджену філігранну роботу артилеристів-десантників та приданого артилерійського підрозділу. В результаті – знищено два танки разом з екіпажами. Також під час вогневого контакту, було знищено декілька російських окупантів", - йдеться у повідомленні

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Топ коментарі

  • Психиатрическая больница No1
    А уж вдовы как рады будут. Новое авто, *****, путёвка в Турцию.
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Чергові дохлі кацапські свині...ДШВ України-черговий респект...
  • Владимир Николенко 123e1460
    Будет мобильний крематорий или братская могила,лади только под ролики роздают.
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