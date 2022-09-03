Зеленський подякував Повітряним силам: Сьогодні хороший результат - збиті "Калібри", гвинтокрил та безпілотники. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський відзначив роботу Повітряних сил ЗСУ, які збили російські ракети "Калібр", гвинтокрил і безпілотники, та запевнив, що зробить усе, аби повністю убезпечити українське небо від ворожих ракет і авіації.

Про це глава держави заявив у вечірньому відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.

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"Сьогодні хороший результат у наших Повітряних сил – збиті "Калібри", ударний гвинтокрил окупантів, безпілотники. Хочу подякувати всім нашим захисникам і захисницям неба з повітряного командування "Схід". Ви молодці – сьогодні й завжди. Кожен такий результат – це врятовані життя наших громадян, можливість не боятися для всіх наших людей. Ми зробимо все, щоб Україна могла повністю убезпечити своє небо від російських ракет та авіації. Це одне з фундаментальних питань для нашої держави", - сказав Президент.

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Він також подякував партнерам за допомогу, наголосивши, що допомагати Україні з протиповітряною обороною – це "найбуквальніший, найочевидніший спосіб захищати людей від російського терору".