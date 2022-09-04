В окупованому Сімферополі лунали вибухи. ВIДЕО
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У ніч з 3 на 4 вересня в окупованому Сімферополі пролунали вибухи.
Про це повідомляють місцеві telegram-канали, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
Інформація про вибухи надійшла близько 23:00. Жителі тимчасово окупованого Сімферополя масово пишуть, що чули вибухи та сподіваються, що це робота російського ППО.
"Може працює ППО: У районі кримських партизанів у Сімферополі чути постріли", - пишуть місцеві пабліки.
ЗМІ зауважують, що це не перша "бавовна" у Сімферополі 3 вересня. Там чули "хлопки" ще близько 11 ранку.