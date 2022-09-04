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Росіяни завдали удару по Очакову. Зруйновано елеватор з декількома тисячами тонн зерна, - міська рада. ВIДЕО

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Сьогодні, 4 вересня, російські окупаціні війська завдали удару по Очакову Миколаївської області. Зруйновані елеватор та десятки будинків, знищено декілька тисяч тонн зерна.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє заступник міського голови Очакова Олексій Васьков.

"В Очакові цей ранок виявився зовсім недобрим. Зруйновано елеватор в Очакові, знищено декілька тисяч тонн зерна. Зараз наші комунальні служби розбирають завали. Також пошкоджено десятки будинків", -  йдеться у повідомленні.

Зазначається, що постраждалих немає.

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Топ коментарі

  • Sophia-Maria Duglass
    Голод в АФРІЦІ росіянам до жопи . В курсе лі про це їх друзі із проросійських краін в АФРІЦІ ?
  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    Ну все , кілька тисяч африканців помруть від голоду. Нехай влада Африки вимагає від кацапів контрибуції!
  • Елена Мазуренко
    Миколаївську область та Миколаїв постійно обстрілюють. То хто винен, що зерно зберігалось в небезпечному місці?
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