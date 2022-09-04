Росіяни завдали удару по Очакову. Зруйновано елеватор з декількома тисячами тонн зерна, - міська рада. ВIДЕО

Сьогодні, 4 вересня, російські окупаціні війська завдали удару по Очакову Миколаївської області. Зруйновані елеватор та десятки будинків, знищено декілька тисяч тонн зерна.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє заступник міського голови Очакова Олексій Васьков.

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"В Очакові цей ранок виявився зовсім недобрим. Зруйновано елеватор в Очакові, знищено декілька тисяч тонн зерна. Зараз наші комунальні служби розбирають завали. Також пошкоджено десятки будинків", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що постраждалих немає.