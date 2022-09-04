Російські РСЗВ стріляють з території окупованої Запорізької АЕС. ВIДЕО

Місце розташування російських реактивних систем залпового вогню знаходиться на захід від Запорізької ТЕС, ймовірно, на території АЕС.

Видання The Insider опублікувало відео, на якому, як стверджують журналісти, знято роботу російських реактивних систем залпового вогню з території Запорізької атомної електростанції в ніч з 2 на 3 вересня, інформує Цензор.НЕТ.

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Експерти незалежного об'єднання Conflict Intelligence Team погодилися, що на кадрах видно труби Запорізької ТЕС, що неподалік станції. "Зйомка справді ведеться з протилежного берега Дніпра, камера спрямована на південь. Це означає, що місце пуску РСЗВ знаходиться на захід від Запорізької ТЕС. Також на захід від ТЕС знаходиться територія самої АЕС, але чи справді реактивні снаряди запускають саме з території станції, точно встановити неможливо", - наголосили в CIT.

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Нагадаємо, місія Міжнародного агентства з атомної енергії прибула в Україну 31 серпня для того, щоб відправитися на окуповану від 4 березня Запорізьку АЕС. Візит пов’язаний з потенційними радіаційними загрозами через обстріли території станції.

В "Енергоатомі" застерігають, що обстріли здійснюються РФ, щоб знищити інфраструктуру, відімкнути від енергосистеми України та знеструмити південь нашої країни. Розмови про перепідключення ЗАЕС до російської енергомережі велися окупантами від початку. Наразі, попри постійні знущання та тортури, на станції продовжують працювати українські спеціалісти.

25 серпня ЗАЕС вперше у своїй історії повністю відключено від мережі через відключення останньої (четвертої) лінії зв'язку ЗАЕС з енергосистемою України - ПЛ-750 кВ ЗАЕС - "Дніпровська". Наступного дня один з енергоблоків вдалося підключити.

Навіть в день прибуття місії МАГАТЕ росіяни вдались до провокацій з масованими обстрілами Енергодару.

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