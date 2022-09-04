Санкції, зокрема візові обмеження, мають заважати Путіну, притягувати до відповідальності всіх росіян непродуктивно, - Кірбі. ВIДЕО

За війну проти України не можна карати всіх росіян.

На цьому наголосив представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Дождь.

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"Ми ввели візові обмеження для окремих росіян. Ми вважаємо, що це інструмент, який допомагає притягувати Путіна до відповідальності за те, що він робить в Україні. Але ми не вважаємо, що притягувати до відповідальності всіх росіян за дії Путіна - це продуктивний захід. Ми вважаємо, що це (візове питання. - Ред.) не слід перетворювати на війну з усім російським народом", - сказав Кірбі.

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За словами представника Пентагону, "безпричинну війну в Україні насаджують президент Росії та його наближені. І самі росіяни не повинні внаслідок цього страждати".