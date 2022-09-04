Санкції, зокрема візові обмеження, мають заважати Путіну, притягувати до відповідальності всіх росіян непродуктивно, - Кірбі. ВIДЕО
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За війну проти України не можна карати всіх росіян.
На цьому наголосив представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Дождь.
"Ми ввели візові обмеження для окремих росіян. Ми вважаємо, що це інструмент, який допомагає притягувати Путіна до відповідальності за те, що він робить в Україні. Але ми не вважаємо, що притягувати до відповідальності всіх росіян за дії Путіна - це продуктивний захід. Ми вважаємо, що це (візове питання. - Ред.) не слід перетворювати на війну з усім російським народом", - сказав Кірбі.
За словами представника Пентагону, "безпричинну війну в Україні насаджують президент Росії та його наближені. І самі росіяни не повинні внаслідок цього страждати".