Російська пропаганда використовує відео, на якому воїни 40-ї ОАБр знищують ворожий танк, як "доказ" своєї перемоги, - блогер. ВIДЕО
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Військовий блогер Necro Mancer оприлюднив інформацію про те, що російські пропагандисти використовують кадри знищення їхнього танку, як знищення танку ЗСУ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.
Він зазначив: "Ахахах, марочки украли видео 40оабр ВСУ с разъ#бом российского танка в н.п.Ивановка Харьковской обл. и выдают его за свою работу в Соледар'е. Совсем с перемогами херово стало, походу".
Ахахах, марочки украли (https://t.co/l9InHIlddh) видео #40оабр #всу (https://t.co/aqQsjrCG3I) с разъёбом российского танка в н.п. #Ивановка Харьковской обл. и выдают его за свою работу в #Соледар'е. Совсем с перемогами херово стало, походу #кормимватуговном #fake https://t.co/CaymuSBB2l pic.twitter.com/XTHbIHbcRt— Necro Mancer (@666_mancer) September 4, 2022