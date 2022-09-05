Маріупольці продовжують жити в будинках, де не провели ексгумацію тіл, - міськрада. ВIДЕО 18+
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Жителі окупованого Маріуполя знаходять під завалами на Лівобережжі трупи людей. Увага! Відео 18+
Про це повідомляє міськрада, інформує Цензор.НЕТ.
"Частину тіл вже обглодали голодні собаки. Така картина на бульварі Морському. Сусіди знайшли останки приблизно 4-6 людей. Окупаційна влада не реагує. Маріупольці продовжують жити у знищених будинках, де не проведена ексгумація тіл. Жодної поваги до тих, хто вмер через війну. Натомість – штампують "добрі картинки з покращеннями", а на квартали, де досі не розчищені завали – не звертають жодної уваги", - йдеться в повідомленні.