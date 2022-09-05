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Українські воїни затрофеїли російський БТР-Д поблизу Високопілля на Херсонщині. ВIДЕО

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Українські воїни захопили ворожу БТР-Д.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ймовірно це сталося поблизу Високопілля на Херсонщині. Відеозапис із трофейною бронемашиною бійці опублікували в соцмережах.

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Бронетранспортер десантний БТР-Д - основний базовий бронетранспортер повітрянодесантних та аеромобільних військ. Гусеничний, плавучий, авіатранспортабельний, десантується парашутним, парашутно-реактивним та посадковими способами.

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Топ коментарі

  • AbOriginal_UA
    Боец был краток - к сказанному и добавить нечего !
  • Харьков Сумской
    На житомирській трасі та навколо таких було десятки спалених...

    Вони вирішили десантними машинами проти танків та БМП повоювати. Ну, ну...

    А потім пісню на раша-ТВ співають: "Гастомєльскій дєсант - вєтєр сєверний".
  • Владимир Николенко 123e1460
    28 памфілівців-фейк та висер кацапо-радянської пропаганди,фіговий листочок який прикривав катастрофи червоної армії.
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