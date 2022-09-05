Українські воїни затрофеїли російський БТР-Д поблизу Високопілля на Херсонщині. ВIДЕО
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Українські воїни захопили ворожу БТР-Д.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, ймовірно це сталося поблизу Високопілля на Херсонщині. Відеозапис із трофейною бронемашиною бійці опублікували в соцмережах.
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Бронетранспортер десантний БТР-Д - основний базовий бронетранспортер повітрянодесантних та аеромобільних військ. Гусеничний, плавучий, авіатранспортабельний, десантується парашутним, парашутно-реактивним та посадковими способами.