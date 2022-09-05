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Біля посольства РФ у Кабулі пролунав вибух, загинули щонайменше 10 осіб, зокрема російські дипломати. ВIДЕО

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Біля російського посольства у Кабулі стався вибух, загинули два російських дипломати.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє російське пропагандистське видання РИА Новости.

"Вибух біля російського посольства у Кабулі стався, коли російський дипломат вийшов, щоб назвати імена претендентів на отримання візи, загинули або постраждали від 15 до 20 осіб", - зазначає видання із посиланням на джерело.

Повідомляється, що мінімум 10 людей загинули, ще 8 госпіталізовано.

В МЗС РФ повідомили, що серед загиблих - два російських дипломати.

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Топ коментарі

  • Deodar Revolution
    тенденция вдохновляет

  • Борменталь Незабаром
    какие нафик "российские дипломаты"? опыт последних лет показывает, что это эфэсбешники! там ненаком клеймо ставить
  • Роман Літвін
    В братской то стране
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