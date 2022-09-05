Біля посольства РФ у Кабулі пролунав вибух, загинули щонайменше 10 осіб, зокрема російські дипломати. ВIДЕО

Біля російського посольства у Кабулі стався вибух, загинули два російських дипломати.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє російське пропагандистське видання РИА Новости.

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"Вибух біля російського посольства у Кабулі стався, коли російський дипломат вийшов, щоб назвати імена претендентів на отримання візи, загинули або постраждали від 15 до 20 осіб", - зазначає видання із посиланням на джерело.

Повідомляється, що мінімум 10 людей загинули, ще 8 госпіталізовано.

В МЗС РФ повідомили, що серед загиблих - два російських дипломати.

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