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Путін похвалив військову ефективність мобілізованих у "ДНР": "Воюють краще за професійних військових". ВIДЕО

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Путін сказав, що "добровольці" з числа жителів Донбасу воюють краще за професійних військових.

Як інформує Цензор.НЕТ  із посиланням на Настоящее Время, про це президент Росії Володимир Путін заявив на молодіжному екологічному форумі на Камчатці.

"Це не професійні військові — два корпуси сформовано з місцевих жителів. Вони воюють краще за професійних військових. Вони борються дуже мужньо, хоробро і результативно", - розповів Путін.

Нагадаємо, у так званій "ДНР" мобілізацію було оголошено наприкінці лютого, і на фронт призивали всіх без розбору чоловіків, найчастіше їх відправляли воювати майже без підготовки, із застарілим екіпіруванням та зброєю.

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Топ коментарі

  • govtva
    Еще так одноразовых никто не хвалил.
  • Nick Nemo
    Или же - так вторую армию третьего мира еще ни кто не опускал.
  • AbOriginal_UA
    Он сам понял, что сказал!?
    А сказал он вот что: даже деклассированный алкаш, сепар, шахтер с копанки, мобилизованный с ДНР/ЛНР лучше кадровых вояк "второй армии мира" с РФ !
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