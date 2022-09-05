Путін похвалив військову ефективність мобілізованих у "ДНР": "Воюють краще за професійних військових". ВIДЕО

Путін сказав, що "добровольці" з числа жителів Донбасу воюють краще за професійних військових.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Настоящее Время, про це президент Росії Володимир Путін заявив на молодіжному екологічному форумі на Камчатці.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

"Це не професійні військові — два корпуси сформовано з місцевих жителів. Вони воюють краще за професійних військових. Вони борються дуже мужньо, хоробро і результативно", - розповів Путін.

Нагадаємо, у так званій "ДНР" мобілізацію було оголошено наприкінці лютого, і на фронт призивали всіх без розбору чоловіків, найчастіше їх відправляли воювати майже без підготовки, із застарілим екіпіруванням та зброєю.

Також читайте: Російська залізниця має знайти до 10 тисяч добровольців на війну в Україні. ДОКУМЕНТ