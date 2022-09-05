Окупант на Донбасі: "У бабки был нормальный дом, а мы пришли - его просто в кусочки", - перехоплення ГУР. АУДIО
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Російський військовий, перебуваючи в Донецькій області, розповідає про сором перед місцевими мешканцями за руйнування, що спричинили окупанти.
Про це в черговому перехопленні Головного управління розвідки Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.
"Какую родину защищаю? Бабку тут увижу - мне стыдно ей в глаза смотреть. У нее был нормальный дом, а мы пришли - его просто в кусочки", - розповідає окупант.