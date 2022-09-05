Окупант на Донбасі: "У бабки был нормальный дом, а мы пришли - его просто в кусочки", - перехоплення ГУР. АУДIО

Російський військовий, перебуваючи в Донецькій області, розповідає про сором перед місцевими мешканцями за руйнування, що спричинили окупанти.