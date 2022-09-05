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ЗСУ ретельно та акуратно знищують склади, бази, переправи та штаби окупантів. Росіяни втечуть, не маючи жодної іншої надії на порятунок, - Зеленський. ВIДЕО

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Президент України Володимир Зеленський виступив із традиційним вечірнім зверненням до українців.

Як інформує Цензор.НЕТ, звернення розміщене у фейсбуці президента

"Збройні Сили України й далі послідовно, дуже ретельно й акуратно знищують склади, бази, переправи та штаби окупантів. Російська армія прийшла на територію України, не чекаючи спротиву. А втече звідси, не маючи жодної іншої надії на порятунок.

І я хочу ще раз подякувати всім нашим захисникам і захисницям, нашій розвідці, Службі безпеки України, які роблять усе, щоб окупантам щодня ставало дедалі складніше перебувати в Україні.

Також хочу подякувати всім нашим людям на тимчасово окупованій території, які допомагають українській армії знищувати об’єкти загарбників.

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Топ коментарі

  • Pawlo Kit
    Валерій Прозапас
    2 год

    Я розумію, що українців наполегливо та професійно привчали жити в маразмі, і то успішно - бо навіть ідіотська заява Подоляка "ми думали, що окупанти будуть поводити себе культурно, тому не підривали мости" виглядає ледь не верхом адекватності після "********!" Арєстовіча та "ми ж вас попереджали про напад кольором мої кофти" Данилова.

    Але одночасно вбити в голови народа взаємнопротилежні думки про "Порошенко не закінчував війну, бо вона була йому вигідна" та "Порошенко неправильно зупиняв війну Мінськими" - це реальний феномен, вартий найкращих зразків пропаганди.

    Що Бучу, Маріуполь, Херсон та Оленівку сприйматимуть ледь не як переможеньку в порівнянні Мінськими - такому сюжету позаздрив би сам Орвелл.

    І щоб цю збочену логіку не дай Бог ніхто не ставив під сумнів і не задавав незручних питань - встановлюється монополія на інформацію, пропаганда стає тотальнішою та нахабнішою, а всіх не бажаючих жити в маразмі кошмаритимуть печально відомим "ДБР" та намагатимуться загнати в маргінес старою байкою про "нєправільноє мєньшинство, 6-8% максімум".

    .............................

    Ставка на "війна все спише" стає все більш очевидною, і якщо таки спише - то вся кров цієї війни повернеться знову.

    Як бачите, все всім завжди повертається.

    Valeriy Prozapas
  • Maxim Ak-Murza
    Угу. А в то же самое время твои орденоносцы мародерят гуманитарку. Ты, сученок, в доле?
  • Старый зольдат
    Не менее ретельно та акуратно знищують журик, колбасы, сыры, хамоны и прочии деликатесы в странах Европы близкие друзья Зе, кошевой с пикаловым и колей тищенко. Тем самым эти бойцы - орденоносцы глубочайшего тыла наносят непоправимый и невосполнимый урон войскам противника. И что бы не говорили клеветники-порохоботы, их боевая работа тяжела и опасна. То живот заболит, то срачка нападёт. От обжорства и трусости.
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