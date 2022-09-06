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У Києві три 16-річні дівчини жорстоко побили свою однокласницю. ВIДЕО

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У Києві три 16-річні дівчини жорстоко побили свою однокласницю просто посеред вулиці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН, запис бійки опублікований у соцмережах. На кадрах видно, як одна з дівчат бризнула в обличчя однокласниці газовим балончиком, а потім повалила її на землю та почала бити. Згодом до побиття приєдналося ще дві дівчини.

У поліції Києва вже відреагували на інцидент. За попередніми даними, до поліціянтів звернувся батько постраждалої. За фактом хуліганських дій, вчинених 16-річними дівчатами, слідчі за погодженням із окружною прокуратурою готують матеріали для повідомлення їм про підозру. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років. 

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Топ коментарі

  • Hanka Panyanka
    ага, може вона сама винна, я маю на увазі, жертва..., напевне. ії подруги хотіли запобігти ії нападу на них..., щось мені це нагадує...
  • Garry Grant
    Сопливые девки сейчас ещё более упоротые, чем пацанва. Кто их только воспитывает? Тик ток? Трэш.
  • Шура Семенец da04bec8
    В контексте текущей ситуации нужно указывать, была ли жертва "за русню", иначе мы не знаем, как реагировать.
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