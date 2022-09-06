Пара українських СУ-25 пролітає на наднизькій висоті після виконання бойового завдання на Донеччині. ВIДЕО

Жінка у військовій формі прапором України вітала пілотів штурмовиків СУ-25 299-ї бригади тактичної авіації імені генерал-лейтенанта Василя Нікіфорова, що повертаються з бойового завдання на сході України.