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Пара українських СУ-25 пролітає на наднизькій висоті після виконання бойового завдання на Донеччині. ВIДЕО

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Жінка у військовій формі прапором України вітала пілотів штурмовиків СУ-25 299-ї бригади тактичної авіації імені генерал-лейтенанта Василя Нікіфорова, що повертаються з бойового завдання на сході України.

 Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис опублікувала на своїй сторінці в соцмережі радниця командувача Сухопутних військ ЗСУ Альона Шевцова.

"У небі Донеччини українські штурмовички повертаються з бойової задачі", - написала Шевцова в коментарі.

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Топ коментарі

  • Перехватчик
  • nav svargi
    devushke ponravilos
  • Al Kw
    Кажуть люди, що на підході гарні новини по літаках.
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