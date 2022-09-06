Бої на Херсонщині відволікають росіян від Миколаєва, кількість обстрілів зменшилась, - Кім. ВIДЕО
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Через активні дії українських захисників на Херсонському напрямку обстріли Миколаєва російськими окупантами суттєво зменшились.
Про це під час брифінгу заявив голова ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, бої на Херсонському напрямку відволікають рашистів від Миколаївської області.
"Це впливає, тому що активні бойові дії зараз відвертають увагу російських окупантів. Також уражень зазнають пускові установки, які ворог використовує для того, щоб обстрілювати мирне населення Миколаєва. І це має сенс", - сказав Кім.