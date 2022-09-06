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Українська РСЗВ "Буревій": як вона працює і чим краще радянських "Ураганів". ВIДЕО

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Українські війська активно використовують на фронті новітню реактивну систему залпового вогню "Буревій", яка фактично повністю замінила радянські "Урагани".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про українську РСЗВ розповіли військові у спеціальному відео, що опубліковане в соцмережах.Українські військові розповіли про переваги вітчизняної системи над радянською.

Так, за словами бійців, установка оснащується чеськими шасі Tatra з броньованою кабіною. Таким чином, бійці під час виконання бойових завдань знаходяться в більшій безпеці, ніж екіпаж радянських "Ураганів".

Установка має спеціальні "лапи", які опускаються в грунт. Ця функція впливає на збільшення точності стрільби і стабільності машини.

"Ракетна частина нова, вітчизняна, разом з системою наведення. До неї додана сучасна цифрова система управління вогнем, що дозволяє отримувати координати цілей. Останнє має величезне значення, оскільки дозволяє в рази знизити час від моменту виходу на позицію до початку вогню, фактично - до декількох хвилин", - зазначили в ЗСУ.

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Топ коментарі

  • Зэлэный_Змий
    Хм... як це Зєля провтикав закатати її в асфальт? Отримає від Патрушева "виговор с занєсєнієм в лічноє дєло".
  • Grade
    Яка красива українська назва - "Буревій" ☺️
  • Сергей Бромук
    С моей краев пишут,что ЗСУ взяли несколько сел возле Балаклеи и уже бои в Балаклеи(уже пишут,что вывесили флаг в центре над администрацией.в городе ЗСУ проводит зачистку)
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