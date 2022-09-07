Буданов, Наєв та Залужний привітали воєнних розвідників із професійним святом: Ми знаємо про ворога все й ефективно уражаємо його

Сьогодні в Україні відзначається День воєнної розвідки України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Привітав воїнів-розвідників командувач Об’єднаних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Він зазначає, що про деталі служби розвідники, як правило, намагаються не говорити - така специфіка їхньої діяльності. У підсумку, про багатьох героїв-розвідників, які з ризиком для життя несуть службу у різних місцях, звичайна людина дізнається лише через довгі роки, коли з документів знімається гриф "цілком таємно".

"Робота розвідника - це глибокі аналітичні знання помножені на досвід, а також відмінна фізична підготовка та готовність до самопожертви заради виконання завдань державної ваги.

В умовах ведення бойових дій важко уявити стан управління підрозділами без даних, які постійно оновлює та надає воєнна розвідка", - зазначає Наєв.

Він також наголошує, що професійний обов’язок розвідника - домогтися повноти картини, отримати об’єктивні і достовірні відомості про минуле та добути оперативну інформацію сьогодення, співставити розрізнені факти та доповісти по команді.

"Існує твердження, що розвідка існувала завжди, або майже завжди. І у цьому є доля істини. Інформація, безумовно, коштує занадто дорого. А здобути її з часом стає все важче і важче. Саме тому Ваша роль у підтриманні обороноздатності України піднімається на найвищий рівень професійної майстерності. З професійним святом Вас, бойові побратими! Слава Україні! Разом переможемо!", - резюмує Наєв.

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Привітав розвідників також начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов.

"За тридцять років українська воєнна розвідка, маючи міцне історичне коріння, розвинулась, посилила свої спроможності, виховала когорту мужніх, талановитих, непересічних, відданих своїй справі професіоналів. Широкомасштабна збройна агресія росії проти України підтвердила, що запорукою успішного виконання бойових завдань Сил оборони є ефективна та результативна діяльність воєнних розвідників. Даючи гідну відсіч рашистам, ми набуваємо бойового досвіду, вписуючи нові сторінки в історію воєнної розвідки України. Ми щодня удосконалюємось - ще більше бачимо, чуємо, здобуваємо інформації та нищимо ворога!", - зазначає він.



Буданов додає, що високо цінує зусилля та внесок кожного розвідника у захист національних інтересів і забезпечення безпеки та оборони держави.

"Особливі слова подяки тим, хто на лінії зіткнення і в глибокому тилу ворога в нерівному протистоянні й непередбачуваних умовах сміливо та рішуче діє, виконуючи надскладні спеціальні завдання. Вічна слава і пам’ять розвідникам, які віддали життя за незалежну соборну демократичну Україну. Вони назавжди залишаться в наших серцях! Упевнений, ми вистоїмо й переможемо, бо сил надає нам рідна земля! Ми віримо в себе! Віримо в нашу Державу", - резюмує Буданов.

Своє вітальне слово сказав також головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

"Вітаю із 30-ю річницею воєнної розвідки України! Завдяки сміливості та професійності воїнів-розвідників ми знаємо про ворога все й ефективно уражаємо його. Разом до Перемоги!", - зазначив він.