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Окупанти вивели військові кораблі із Севастополя: "Остался один катер. Свалили сцикуны. Чекаємо на ЗСУ!". ВIДЕО

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У мережі опубліковане відео, яке може свідчити про те, що військові кораблі РФ були виведені з окупованого Севастополя.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, автор відео - місцевий мешканець, стверджує, що кораблі окупантів були кудись виведені, а в бухті залишився тільки один катер.

"Севастополь. Херсонес. Бухта. Остался один торпедный катер. Ракетный. Рашисты свалили. Сцикуны. Чекаємо на ЗСУ! Долбой#би!", - каже чоловік на відео.

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Топ коментарі

  • Чайка Київ
    bctv2 часа назад

    Секрет українського контрнаступу розкритий 😏
  • Перехватчик
  • Добрый ЭХ
    Вот знаете ,какой год и какой раз я убеждаюсь, что не враг страшен, как его малюют. Даже если взять мирное время. Ты знаешь, что это враг, точка. А страшно и страшит предательство и особенно ,когда предателя из власти .Вы гляньте ,какой раз народ с консолидировался против кацапской орды. А внутренний враг, во главе страны ,очередной раз наносит удар по государству и стране. И от это больше всего мерзко на душе. От злости и безысходности очередной раз прикусываю губы. Ээх, каких же ****** мы выбираем.
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