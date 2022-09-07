Окупанти вивели військові кораблі із Севастополя: "Остался один катер. Свалили сцикуны. Чекаємо на ЗСУ!". ВIДЕО
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У мережі опубліковане відео, яке може свідчити про те, що військові кораблі РФ були виведені з окупованого Севастополя.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, автор відео - місцевий мешканець, стверджує, що кораблі окупантів були кудись виведені, а в бухті залишився тільки один катер.
"Севастополь. Херсонес. Бухта. Остался один торпедный катер. Ракетный. Рашисты свалили. Сцикуны. Чекаємо на ЗСУ! Долбой#би!", - каже чоловік на відео.