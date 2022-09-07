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Українські бійці збили ворожий літак Су-25 поблизу Балаклії на Харківщині. ВIДЕО

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Українські бійці збили ворожий літак Су-25 поблизу села Волохів Яр, що розташоване біля Балаклії на Харківщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки бійці опублікували у соцмережах. На записі зафіксований проліт пари ворожих літаків на дуже низькій висоті. Українські воїни вдало атакували перший з них. Ворожий СУ-25, ймовірно, був вражений із переносного зенітно-ракетного комплексу.

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Топ коментарі

  • Юрий Педаченко
    Он не хотел улетать из-под Балаклеи! Там все так душевно, по-домашнему! Наши воины сделали жест доброй воли и пошли на встречу
  • Йцу Кенг 07b0c614
  • Aleksey NotBad
    Получи, распишись!
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