Українські бійці збили ворожий літак Су-25 поблизу Балаклії на Харківщині. ВIДЕО
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Українські бійці збили ворожий літак Су-25 поблизу села Волохів Яр, що розташоване біля Балаклії на Харківщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки бійці опублікували у соцмережах. На записі зафіксований проліт пари ворожих літаків на дуже низькій висоті. Українські воїни вдало атакували перший з них. Ворожий СУ-25, ймовірно, був вражений із переносного зенітно-ракетного комплексу.
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