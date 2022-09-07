Від початку війни РФ проти України Миколаїв не обстрілювали лише 27 днів, - Кім. ВIДЕО

За всі 195 днів війни, розпочатої Росією проти України, місто Миколаїв не обстрілювали лише 27 днів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив голова ОВА Віталій Кім.

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"За всі 195 днів війни Миколаїв не обстрілювали 27 днів (з сьогоднішнім днем), і чотири з цих днів були за останні 10 днів. Дійсно, стало тихіше. На мою думку, це пов’язано з тим, що наші ЗСУ знищують склади з боєприпасами. У якихось з них були ракети С-300, які призначалися для Миколаєва", - розповів очільник ОВА.

За його словами, дії росіян не піддаються логіці та аналізу. Зараз у них немає ні технічних, ні фізичних можливостей наступати на Миколаїв.

Проте це не означає, що хтось з їх керівництва не дасть команду наступати: "Вони можуть сказати своїй армії, йдіть і помріть під Миколаєвом. Таке теж можливе".

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