"Армія дронів": придбано 40 безпілотників Warmate, половина з них уже на фронті, - Федоров. ВIДЕО

Українська "Армія дронів" поповнилася першими 20 безпілотниками Warmate, які придбали на пожертви через Monobank, ще 20 дронів ЗСУ отримають цього місяця.

Про це повідомив віцепрем’єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

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"Менш ніж за тиждень ви надіслали на банку mono 64 млн грн, які передали на "Армію дронів". За ці кошти закупили 40 безпілотників Warmate. Половину з них ми вже передали на фронт. Ще 20 дронів поїдуть на передову цього місяця", - йдеться в повідомленні.

Федоров розповів, що дрони Warmate виявляють і уражають легко броньовану техніку, засоби ППО, радіоелектронної боротьби і радіоелектронної розвідки. Повна підготовка системи до виконання завдань у польових умовах триває не більш як 10 хвилин. Зокрема, такі безпілотники використовує армія Польщі та інші країни-члени НАТО.

На дронах українці залишили послання росіянам: "За Маріуполь і за Бучу", "Білет на концерт Кобзона" тощо.

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