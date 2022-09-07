Наслідки обстрілу рашистами Краматорська: зруйнована вщент частина психлікарні. ВIДЕО

Сьогодні, 7 вересня, російські окупаційні війська завдали удару по місту Краматорськ Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео наслідків удару опублікували у пресслужбі Донецької ОВА.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Зазначається, що частина будівлі знищена вщент, інші — мають пошкодження різної міри.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минулої доби на Донеччині окупанти активно обстрілювали Краматорський район, - ОВА. ФОТОрепортаж

"На щастя, цього разу обійшлося без постраждалих. Однак удари по цивільній інфраструктурі росіяни завдають щодня — ризик бути пораненим постійно зростає. На Донеччині залишатися не можна! Евакуюйтесь своєчасно — не перетворюйте себе на мішень!", - йдеться у повідомленні.

