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Путін зупиниться. Він вас послухає: З’явилось відео розмови Зеленського та Макрона 24 лютого. ВIДЕО

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24 лютого, коли почалась повномасштабна війна Росії проти України, президент Зеленський спілкувався з Емманюелем Макроном. Під час телефонної розмови Зеленський просив Макрона та західних лідерів зателефонувати Путіну, щоб той зупинив війну.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН, відео поширила паризька кореспондентка Національного громадського радіо Елеонора Бердслі.

На відео видно стривоженого президента Франції, якому його український колега повідомляє, що почалась повномасштабна війна.

У телефонній розмові з президентом Зеленським президент Франції запитав: "То це означає, що вони направили спецпризначенців до Києва?"

"Всюди. І до Києва, і до Одеси, і з Білорусі. Отже, ми воюємо всюди на нашій території. Всюди є війська. Ми не могли цього уявити – такого не було в 2014 році", - каже Зеленський.

"Це зрозуміло. Це тотальна війна", - відповідає Макрон.

"Тож, я думаю, Еммануелю, дуже важливо, щоб ви поговорили з Путіним і дуже важливо створити антивоєнну коаліцію. Ми впевнені, що європейські лідери та Байден можуть підключитися, і вони подзвонять йому (Путіну - ред.) і скажуть: "Стоп". Він зупиниться. Він вас послухає", - каже Зеленський.

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Топ коментарі

  • Dmytro Shevchenko 8b9f8379
    Вот этот разговор и говорит о том, что никто толком к войне не готовился. А Зеленский глубоео не понимал, что такое путлер и кацапы в целом
  • Alex Dev d4763325
    Ось що трапляється коли людина не на своєму місці. Клоун для піпла він добрий, а президент - нікчема. Це урок для зебілів, але я сумніваюсь що він чомусь навчить їх, і на наступних виборах проолосують за якоось абдристовича (на той час вже стане генералом)
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Два сказочних...
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