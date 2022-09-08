Поліція обшукала відомих львівських волонтерів Літинського та Островського у справі про продаж авто. ВIДЕО
Про обшук у своєму помешканні Літинський повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ. Сам він зараз перебуває в Польщі, куди поїхав по ще одну автівку для ЗСУ.
"Дружину з дітьми тримали біля двох годин, відмовляючись попросити сусідів зайти. Відмовили в базовому праві - праві на юридичну допомогу. Лікарі констатували передінфарктний стан... 7-8 дорослих чоловіків..." - пише Літинський.
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Приблизно в цей самий час обшуки відбулись і в помешканні Островського, який також займався пошуком та ввезенням автомобілів для ЗСУ.
"Мені зараз важко щось коментувати – у мене йдуть обшуки. Але це чиста фабрикація. Я дуже здивований. Наскільки я розумію, тут питання не так по мені, як по капелану, якому ми передали автомобіль. Ми, як то кажуть, "йдемо прицепом". Я фізично завозив це авто для капелана Ігоря Плохого, який служить зараз на миколаївському напрямку", - цитує Островського Lb.ua.
Святослав Літинський разом з однодумцями ввезли і передали військовим понад 250 автомобілів. Про збірку коштів і всі витрати він звітував на своїй сторінці.
У поліції Києва повідомили про викриття шахрайської схеми під виглядом благодійного фонду.
"До складу злочинної групи входило троє осіб. З метою прикриття своєї діяльності фігуранти використовували маркування громадських організацій та продавали автомобілі, які призначались для українських військових. Тепер їм загрожує до семи років в’язниці", - йдеться у повідомленні.
В поліції повідомили, що зараз тривають "обшуки за місцями мешкання правопорушників у Києві, Київській області та Львові".
Провадження розпочали за ч. 3 ст. 201-2 Кримінального кодексу України - незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги вчинені організованою групою або в особливо великому розмірі, або під час надзвичайного або воєнного стану.
"Також вирішується питання щодо повідомлення чоловікам про підозру у скоєнні злочину", - повідомляють в поліції.