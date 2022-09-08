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Музикант Голик написав пісню "Піхота" на слова української захисниці Євдокимової, яка перебуває в зоні бойових дій. ВIДЕО

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Український музикант випустив дебютне відео на пісню "Піхота". Цю композицію він створив на слова української захисниці Юлії Євдокимової, яка зараз боронить Україну в зоні бойових дій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Дмитро вже понад 9 років він працює у великій IT-компанії в Дубліні. Проте весь цей час він продовжував писати вірші та пісні. Вірш "Піхота" потрапив до Діми через знайому волонтерку, яка активно допомагає підрозділам на передовій на Донецькому напрямку, пише Караван.

Музикант Голик написав пісню Піхота на слова української захисниці Євдокимової, яка перебуває в зоні бойових дій 01

Основою відео, створеного компанією ZooCinema, стали фотознімки українських військових, а також дитячі малюнки, які діти передають нашим захисникам. На одному з фото можна побачити і авторку слів, Юлію Євдокимову. Сама військова розповіла, як була вражена тим, що Дмитру вдалося створити пісню саме такою, якою вона її уявляла, незважаючи на те, що між ними були тисячі кілометрів.

Музикант Голик написав пісню Піхота на слова української захисниці Євдокимової, яка перебуває в зоні бойових дій 02
Музикант Голик написав пісню Піхота на слова української захисниці Євдокимової, яка перебуває в зоні бойових дій 03

Наразі Юлія збирає кошти на МедЕвак броньоване медичне авто для евакуації поранених з поля бою для одного з її рідних підрозділів.

Реквізити для допомоги:

4731185632108111 - ПриватБанк, Коваль Юлія.

Також читайте: У Росії закликали писати доноси на слухачів української музики

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Топ коментарі

  • УКРАЇНО4КА
    Респект авторам пісні! Слава українським воїнам! І смерть клятим ворогам.
  • Татьяна Москаленко 8eae40a4
    Какая красивая,светлая девушка!Храни тебя Господь! Сильная песня!
  • Старый зольдат
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