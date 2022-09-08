"Изюм горит, все вокруг горит": Окупант скаржиться дружині на точні удари ЗСУ. АУДIО
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Російські загарбники самі не вірять, що їхня армія хоч кудись здатна просунутися.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчить перехоплення СБУ.
Так, військовий РФ описує дружині масштаби руйнувань: "Вчера ночью расху#рили базу… эту, куда возят бензин… сколько там техники! Ну, не знаю про людей, ниче не говорят, как обычно, но, скорей всего, дох#я! Там очень много народу жили. Там разные части… вот как нам пи#дец… все расху#рили".
Окупант не вірить у те, що російська армія хоч кудись здатна просунутися: "Изюм горит, все горит. Я ваще не знаю, куда наше все везде продвигается…"