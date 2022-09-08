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Прапор України у вільному українському місті під вільним українським небом, - Зеленський про звільнення Балаклії. ВIДЕО

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Президент України відреагував на звільнення Балаклії у Харківській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у телеграмі Зеленського.

"Все на своїх місцях. Прапор України у вільному українському місті під вільним українським небом! Дякую! Пишаюся! Бережіть себе! До перемоги!", - зазначив президент.

Також у телеграмі були оприлюднені кадри підняття на містом українського прапору. 

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Топ коментарі

  • Alex Smith bb5fe51c
    Не твоя заслуга квартальный !. А ЗСУ. Иди лично со своей шоблой прокацапленой освободи херсонскую область ,которую сдала продажная шваль с 95 квартала по договорняку с ******. И остальные захваченные територии. И сдача Черниговской и Киевской обоастей ваших рук дело,а и кровь замученных кацапьем гражданских.
  • Alex Smith bb5fe51c
    Вам ,зебиляры,этого никто не забудет. Особенно Азовсталь и сам Мариуполь.
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Дуже гарна картина,особливо ганчірка під ногами-респект...
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