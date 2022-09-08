Прапор України у вільному українському місті під вільним українським небом, - Зеленський про звільнення Балаклії. ВIДЕО
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Президент України відреагував на звільнення Балаклії у Харківській області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у телеграмі Зеленського.
"Все на своїх місцях. Прапор України у вільному українському місті під вільним українським небом! Дякую! Пишаюся! Бережіть себе! До перемоги!", - зазначив президент.
Також у телеграмі були оприлюднені кадри підняття на містом українського прапору.