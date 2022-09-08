Із 1 вересня звільнено понад тисячу квадратних кілометрів нашої території, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Провів сьогодні нове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Передусім щодо наших активних дій на передовій. У межах оборонних операцій, що тривають, наші герої звільнили вже десятки населених пунктів. І сьогодні цей рух продовжився, є нові результати. Загалом із першого вересня звільнено понад тисячу квадратних кілометрів нашої території. Дякую всім, хто це забезпечив! Дякую армії, розвідникам і спецслужбовцям за кожен український прапор, який встановлено цими днями.

Я вдячний усім українським воїнам, усім, хто виборює свободу для нашого народу – і на півдні, і на сході, і в боях на фронті, і тим, хто робить свій внесок у нашу перемогу відповідними операціями в тилу ворога. Звільнення нашої землі – це заслуга всіх, хто чітко та вчасно виконує загальний оборонний задум.

Ставка продовжить працювати у форматі таких доволі частих засідань і нарад, щоб наші командири на місцях мали повну підтримку на всіх рівнях і щоб Збройні Сили нашої держави, розвідка і весь сектор оборони та безпеки отримували всі необхідні ресурси, всі необхідні матеріальні, політичні, інформаційні, дипломатичні та будь-які інші засоби для ефективної оборони України й вигнання окупантів. Уся державна діяльність зосереджена на потребах фронту й захисту наших людей", - повідомив Зеленський.

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