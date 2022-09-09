Літня жінка розридалася від зустрічі з українськими воїнами у визволеному селі: "Слава Україні!", - "Свої?!", - "Свої". ВIДЕО

У визволеному селі на Харківщині літня жінка розридалася після того, як з’ясувалося, що військові, що йшли по вулиці були українськими бійцями.