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Бійці ССО знищили БТР-80 в тилу окупантів на південному напрямку. ВIДЕО

17 09415
На південному напрямку бійці підрозділу Сил спеціальних операцій Збройних сил України знищили російський бронетранспортер БТР-80.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку командування ССО.

"На південному напрямку, під час проведення спеціальної розвідки на тимчасово окупованій території, бойова група ССО України натрапила на ворожу позицію. Виявлені там російський БТР та особовий склад окупантів знищили миттєво за лічені хвилини. Після цього оператори підрозділу ССО України вирушили далі, продовжуючи воконувати своє основне завдання", - йдеться у повідомленні.

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Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
  • Валентина Саюн c856325a
    Тихо прийшли, тихо пішли...лови вітра в полі
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    ССО України-черговий респект...
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