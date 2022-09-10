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Коригувала вогонь і здавала розробки стратегічного оборонного підприємства: у Дніпрі викрито агентку ФСБ РФ. ВIДЕО

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На Дніпропетровщині правоохоронці викрили працівницю одного з підприємств ракетно-космічної галузі, яка коригувала вогонь та здавала ворогу інформацію щодо оборонних замовлень на підприємстві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Офісу Генерального прокурора України.

Правоохоронці викрили працівницю одного з підприємств ракетно-космічної галузі на Дніпропетровщині, яка мала доступ до інформації щодо оборонних замовлень на підприємстві і повідомляла її представнику країни-агресора.

Жінка також передавала ворогу дані про місця розташування великих промислових підприємств, підрозділів Нацгвардії України, військових частин ЗСУ та повідомляла про наслідки ракетних ударів по м. Дніпро.

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури їй повідомлено про підозру за фактом державної зради (ч. 2 ст. 111 КК України).

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Топ коментарі

  • Герхард
    У нас тут один боневтік повідомив ворогу про таємну спецоперацію ГУРМО.
    Потім він же, знаючи про всі плани вторгнення, займався дезінформацією та саботажен підготовки до вторгнення.
    Він же очолював групу людей, яка сприяла розмінуванню Чонгара.

    І нічого - працює президентом далі хоча повинен був би вже у Жовтих Водах уран колупати.
  • Amber
    Розстріляти ку@ву - заслужила 😠
  • Liolia Vandiuk
    За таке - тільки знешкодження! Треба суворіше поступати з такими... У нас дуже толерантнічають зі зрадниками, колаборантами
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