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ЗСУ полонили капітана танкової роти: витягнули з палаючого танка. ВIДЕО

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Захисники України витягнули з охопленого полум’ям танка і взяли в полон російського капітана танкової роти.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

На записі можна побачити полоненого російського командира, якого захопили українські захисники.

Військові на відео зазначили, що витягли офіцера-окупанта з палаючого танка і цим врятували йому життя.

Увага! На відео є ненормативна лексика.

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Топ коментарі

  • аспм мпри
    Бальзам для вух
  • Алексей 71bee35c
    Є в полоні і наші хлопці,за них теж треба думати.
  • Garry Grant
    Толик очень хочет сгореть в ядерном пепле? Ну так может пусть приедет на ЗАЭС пока можно и бросится в реактор? Реально черти эти кацапы. Рассуждать о ядерной войне и вообще не осознавать что же это собственно такое. В тайге надеются отсидеться. Долбо@бы 🤦
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