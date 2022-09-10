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ЗСУ підняли український прапор над визволеною від окупантів Балаклією. ВIДЕО

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У Балаклії Харківської області військові та влада підняли український прапор.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм глави Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Балаклія - це Україна! Сьогодні спільно із військовими на чолі з командуванням Сухопутних військ ЗСУ Олександром Сирським підняли український прапор.

Хлопці та дівчата Збройних Сил, ви сьогодні творите нову історію вільної України, пишаємося", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупант про втечу з Харківщини: "202-й полк под Балаклеей ушел в Луганск, а половина в плен попала", - перехоплення ГУР. АУДIО

Топ коментарі

  • аспм мпри
    Kavkaz Center

    -Российское подкрепление, брошенное на харьковское направление, разгромлено
  • Мобильный крематорий
    Новости очень позитивные и вдохновляющие, но не позволяйте эйфории взять верх. Это только начало, впереди ещё много работы
    ЗЫ. ВСУ переписывают учебники по военному искусству, народ Украины пишет мировую историю. Так, лирическое отступление.
  • Алекс Мышкевич
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