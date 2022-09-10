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СБУ викрила двох зрадників у визволеному Куп’янську. ВIДЕО

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У нещодавно звільненому Куп’янську Харківської області СБУ викрила двох осіб, які співпрацювали з окупантами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на СБУ.

"СБУ повідомила про підозру двом громадянам, які погодилися на співпрацю з РФ і добровільно обійняли посади при окупаційній так званій "тимчасовій військовій адміністрації Харківської області", - йдеться в повідомленні.

Так, 55-річний місцевий мешканець перейшов на бік ворога невдовзі після захоплення Куп’янська російськими окупаційними військами.

"Він добровільно обійняв посаду керівника ДП "Куп’янське лісове господарство" і пропонував іншим працювати у створеному загарбниками лісгоспі", - розповіли в СБУ.

Крім того, 47-річна місцева жителька також добровільно перейшла на бік ворога і погодилась на посаду головного бухгалтера згаданого держпідприємства.

Наразі обоє зловмисників переховуються на тимчасово окупованій території України, прикриваючись військами РФ, які тікають із займаних раніше позицій.

Їм заочно повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України.

Також дивіться: "Йдемо далі!" - спецпризначенці СБУ "Альфа" у Куп’янську. ФОТОфакт

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Топ коментарі

  • Михайло Козочкін
    Вчителька, яка пішла втілювати в українській школі "денацифіковано"-деукраїнізовану програму перевиховання наших дітей, є стовідсотковим зрадником.
  • Ніхто Петрович
    Знайдіть цього ігорька з відео, де він розбивав герб України на якійсь будівлі!
  • Myroslav Hrabovsky 9c770479
    Вчителька -зрадник, адже вона стає агентом впливу окупаційної влади.
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