Новини Відео • Війна

Українські воїни співають гімн перед наступом. ВIДЕО

24 64245
У мережі опублікували відео, як українські воїни співають державний гімн перед початком наступу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти підтвердили, що пішли з Ізюма

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Autorare Autorare
    Воїни Світла
    Воїни Бога
  • Stanislav Voronenko
    Наші серця б'ються в такт ЗСУ
  • Ан Мур
    Олег Шарп:
    "ЗСУ діють швидше, аніж я встигаю писати.
    Тільки уявляю собі те піднесення, яке на адреналіні штовхає наших бійців летіти на крилах у цьому епічному бліцкригу.
    Так вичекати, прорахувати та здійснити оперативний задум могли тільки справжні воєначальники. А ще колективний задум наших командирів і західних партнерів.
    Не знаю, коли закінчиться ця компанія (знаю тільки, чим), але те, що "другу армію світу" ВЖЕ деморалізовано, принижено та виставлено у якості епічних лузерів, стає вагомим підґрунтям для її подальшого знищення.
    Сьогодні гордість за Україну змішується у душі з гіркотою втрат наших батьків, братів, сестер та синів, які віддали своє життя за майбутню перемогу.
    Про них ми будемо па`ятати завжди, а зараз - віримо у ЗСУ!
    Їбаште їх, хлопці! Їбаште до самих глибинних скрепів. До самої суті їх звіриної природи. Їбаште, допоки у їх генах не оселиться страх навіть подумати про те, щоб лізти в Україну.
    Їбаште їх, хлопці!    "
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини