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Міноборони РФ назвало втечу на Харківщині "перегрупуванням" задля "досягнення мети спецоперації". ВIДЕО

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Військовим керівництвом РФ нібито ухвалено рішення перегрупувати війська в районах Балаклії та Ізюму "для нарощування зусиль на Донецькому напрямку".

Про це заявив , інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Міноборони РФ.

"Для досягнення заявлених цілей спеціальної військової операції зі звільнення Донбасу ухвалено рішення перегрупувати російські війська, що знаходяться в районах Балаклії та Ізюму для нарощування зусиль на Донецькому напрямку", - йдеться у повідомленні.

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Мовляв, з цією метою "протягом трьох діб проведено операцію зі згортання та організованого перекидання ізюмсько-балаклейського угруповання військ" на окуповані території Донецької області.

"У ході цієї операції проведено низку відволікаючих та демонстраційних заходів із позначенням реальних дій військ. З метою недопущення шкоди російським військам, за противником завдавалася потужна вогнева поразка із застосуванням авіації, ракетних військ та артилерії. За три доби знищено понад дві тисячі українських та іноземних бойовиків, а також понад сто одиниць бронетехніки та артилерії", - запевняють у Міноборони РФ.

Нагадаємо, вже кілька днів триває контрнаступ української армії на Харківщині. Так, 8 вересня ЗСУ звільнили Балаклію, окуповану від кінця лютого. Згодом стало відомо, що армія РФ тікає з Куп’янська та Ізюма.

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Топ коментарі

  • Шимус
    Велике будівнициво від Залужного: орка вкатали в землю
  • Александр Юр
    Паталогічні брехунці. )))
  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    Так так, драпайте аж до бункера "чемоданного сруля", витягуйте його звідти і завершуйте "спецгоперацію" на гілляці.
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