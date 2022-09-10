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БАЛАКЛІЯ, ІЗЮМ, КУП’ЯНСЬК. Що робити з колаборантами на визволених територіях? | Без цензури. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

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ЗСУ ведуть блискавичний наступ на Харківщині, вже звільнена Балаклія і загалом понад 30 сіл та міст. Українські війська зайшли у надважливий з точки зору логістики Куп’янськ, є повідомлення про початок боїв біля Ізюма.

Богдан Буткевич у "Без цензури" на Цензор.НЕТ тим часом міркує, що Україна має робити з колаборантами на визволених територіях.

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Топ коментарі

  • Йцу Кенг 07b0c614
    та шо..., Украинские паспорта позабирать и ***** за поребрик!
  • Alex Sav 8157c114
    повісити на головній площі... ну ви то звичайно підозру піднесете на підносі
  • RustIck
    Лишение ГРАЖДАНСТВА (без права восстановления ПОЖИЗНЕННО) с конфискацией имущества!
     Они хотели жить в паРашке, так почему бы не исполнить их мечты, пусть ******** за поребрик ("на встечу своей мечте и счастью")!?
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