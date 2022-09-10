БАЛАКЛІЯ, ІЗЮМ, КУП’ЯНСЬК. Що робити з колаборантами на визволених територіях? | Без цензури. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

ЗСУ ведуть блискавичний наступ на Харківщині, вже звільнена Балаклія і загалом понад 30 сіл та міст. Українські війська зайшли у надважливий з точки зору логістики Куп’янськ, є повідомлення про початок боїв біля Ізюма.

Богдан Буткевич у "Без цензури" на Цензор.НЕТ тим часом міркує, що Україна має робити з колаборантами на визволених територіях.

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