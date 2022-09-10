На сьогодні звільнено 2 тисячі кілометрів нашої землі, - Зеленський. ВIДЕО
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Президент України Володимир Зеленський виступив із традиційним вечірнім зверненням до українців.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у фейсбуці Зеленського.
У повіомленні зазначається: "Рух наших воїнів на різних напрямках фронту триває. На цей час у межах активних дій від початку вересня звільнено вже близько 2 тисяч кілометрів нашої території.
Дякую всім нашим захисникам і захисницям, які цими тижнями зробили ще відчутнішим наближення нашої перемоги!"