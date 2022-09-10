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На сьогодні звільнено 2 тисячі кілометрів нашої землі, - Зеленський. ВIДЕО

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Президент України Володимир Зеленський виступив із традиційним вечірнім зверненням до українців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у фейсбуці Зеленського.

У повіомленні зазначається: "Рух наших воїнів на різних напрямках фронту триває. На цей час у межах активних дій від початку вересня звільнено вже близько 2 тисяч кілометрів нашої території.

Дякую всім нашим захисникам і захисницям, які цими тижнями зробили ще відчутнішим наближення нашої перемоги!"

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Топ коментарі

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    У Херсоні партизани підірвали військкомат разом із росіянами. Багато трупів.- Братчук
  • Павло ШОвте
  • Вася Шевченко f77d76ba
    "звільнено"... само якось так по собі....
    та ні, чарівний наш, в зеленій футбольці і кросівках!
    не просто звільнено, а відбито в бою!!! і це не в декораціях і в павільйоні...
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