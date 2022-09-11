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Над Чкаловським на Харківщині піднято український прапор. ВIДЕО

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Воїни 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого визволили від ворога населений пункт Чкаловське на Харківщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Ще один звільнений населений пункт! Завдяки 14-й окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого український прапор повернувся в смт Чкаловське Харківської області. І так буде всюди. Ми виженемо окупантів з кожного українського міста й села. Дякую всім нашим героям!", - зазначив Зеленський.

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Топ коментарі

  • Киянин
  • Перехватчик
  • Чайка Київ
    Печерский холм:
    Для всего мира уже сейчас Залужный, это человек который остановил Россию. Теперь это еще и полководец который сумел нанести поражение России. В историю
    Залужный себя уже вписал, сразу в мировую. С такой личностью власти придется считаться, хочет она того или нет. Залужный уже давно фигура не военная, а политическая. Теперь же Залужный, это фигура равная самому Зеленскому.
    Сейчас никаких политических амбиций Залужный не проявляет. Однако. В Офисе президента серьезный переполох вызвала статья Залужного, написанная в соавторстве с депутатом партии Порошенко генералом Забродским.
    Понятно, что объяснения самого Залужного, что мол "господин генерал прекрасный профессионал" никто не воспринимает всерьез. В ОП прекрасно знают о пуле околоармейских блогеров (большинство которых стронники опозиции), работающих в интересах Залужного. Не просто так они собрались вместе.
    Еще одна проблема такова, что на волне успехов на Харьковщине Залужный подал на награждение список руководителей генштаба, среди которых оказался бывший глава генштаба генерал Муженко. Унизительно уволенный с должности Зеленским после инаугурации.
    Получается, что Зеленский должен наградить генерала, являющегося одним из символов президентсва Порошенко. Исключать Муженко из списка Залужный отказывается категорически, а не награждение всего руководства генштаба выглядеть будет, мягко скажем...
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