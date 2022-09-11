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Мешканці звільнених населених пунктів зустрічають ЗСУ з квітами та гарячими сніданками. ВIДЕО

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Мешканці звільнених від рашистів територій зі сльозами радості на очах зустрічають українських воїнів.

Відповідні відео, на яких зафіксовані моменти теплої зустрічі, активно поширюються в соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

На відео видно, як місцеві жителі зі словами вдячності та вигуками "Слава Україні!" зустрічають українських бійців. Дехто несе квіти. 

Одна із жінок додає, що вони також принесли захисникам України гарячий сніданок.

У якому саме населеному пункті знято відео, не повідомляється.

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Топ коментарі

  • stavr
    аж на сльозу пробиває
    Слава ЗСУ!
    Слава Україні!
  • Yevhen Tarnavskyi
    Ну всьо, кацапи. Вам вже ніщо не допоможе. Бо воїн ЗСУ - то і так ваша смерть, а воїн ЗСУ відгодований на домашньому - то непереможна руйнівна сила.
  • Володимир Бондаренко b25f7ff0
    До сліз...
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