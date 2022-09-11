Полонені росіяни, яких кинули командири, втікаючи з Куп’янська. ВIДЕО

Російські командири втікаючи з Харківщини покинули своїх солдат.

Відео з полоненими росіянами, яких кинули командири, втікаючи з Куп'янська, опублікував на своєму ютуб-каналі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Зокрема, на відео російський солдат Росгвардії Антіпов Максим Юрійович (2001 р.н.) намагається розповісти, що його нібито змусили їхати на війну в Україну. На це йому зауважили, що у нього був варіант відмовити і потрапити в дизбат і додали, що ті, хто там сидять, мають цілі руки та ноги, а він має поранення.

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Також на відео дає свідчення інший покинутий солдат Росгвардії Вітковський Микита Юрійович (2002 р.н.).