Завдяки австралійським Bushmaster ЗСУ вийшли на річку Оскіл, - Резніков. ВIДЕО

Міністр оборони Олексій Резніков розповів, що завдяки австралійським бронетранспортерам Bushmaster українські воїни вийшли на річку Оскіл і продовжують звільняти Харківщину.

Про це він написав у твітері, передає Цензор.НЕТ.

For the sake of protecting Freedom, it traveled half the world, from the 🇦🇺 to the 🇺🇦. 19,300 km across the Indian Ocean.

Sept2022.Thanks to "Bushmaster" #UAarmy came to the Oskil river & continue to liberate Kharkiv region.

Thank you to @RichardMarlesMP @AmbVasyl & all 🇦🇺 people pic.twitter.com/UnI0cSbAUu — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) September 11, 2022

"Завдяки Bushmaster українська армія вийшла на річку Оскіл і продовжує звільняти Харківську область", - розповів Резніков.

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Резніков зазначив, що заради захисту свободи австралійські бронетранспортери об’їхали пів світу, від Австралії до України.

Він подякував міністру оборони Австралії Річарду Марлсу, послу України в Австралії Василю Мірошніченку та австралійцям за підтримку.