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Завдяки австралійським Bushmaster ЗСУ вийшли на річку Оскіл, - Резніков. ВIДЕО

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Міністр оборони Олексій Резніков розповів, що завдяки австралійським бронетранспортерам Bushmaster українські воїни вийшли на річку Оскіл і продовжують звільняти Харківщину.

Про це він написав у твітері, передає Цензор.НЕТ.

"Завдяки Bushmaster українська армія вийшла на річку Оскіл і продовжує звільняти Харківську область", - розповів Резніков.

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Резніков зазначив, що заради захисту свободи австралійські бронетранспортери об’їхали пів світу, від Австралії до України.

Він подякував міністру оборони Австралії Річарду Марлсу, послу України в Австралії Василю Мірошніченку та австралійцям за підтримку.

Топ коментарі

  • Перехватчик
    Belaruka1917

    @Belaruka1

    ·

    5 ч

    У Zиганутых наблюдается массовый синдром "ожидания подхода сибирских дивизий". Говорят, сейчас подойдет "настоящая российская армия" и мы всем покажем... На 200-ый день войны? Серьезно?
    Ну-ну.
  • Maxim Ak-Murza
  • Павло ШОвте
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